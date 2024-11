Italia-Nuova Zelanda oggi, Test Match rugby 2024: orario, tv, programma, streaming, formazioni

Si conclude il trittico di match della Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, validi per le Autumn Nations Series 2024: a Torino. oggi, sabato 23 novembre, alle ore 21.10, gli azzurri sfideranno la Nuova Zelanda.

Nelle due precedenti sfide della finestra internazionale autunnale, l’Italia dapprima ha perso ad Udine contro l’Argentina per 18-50, poi ha sconfitto in rimonta la Georgia a Genova per 20-17: il terzo ed ultimo Test Match si presenta dunque proibitivo per gli azzurri.

Per il match conclusivo dell’Italia nelle Autumn Nations Series 2024 di rugby la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA RUGBY

Sabato 23 novembre – Torino

21.10 Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-NUOVAZELANDA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

FORMAZIONI ITALIA-NUOVA ZELANDA RUGBY

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Jacopo Trulla, 13 Juan Ignacio Brex (capitano), 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Dino Lamb, 4 Federico Ruzza, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Alessandro Izekor, 21 Alessandro Garbisi, 22 Leonardo Marin, 23 Marco Zanon.

Nuova Zelanda: 15 Will Jordan, 14 Mark Tele’a, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Caleb Clarke, 10 Beauden Barrett, 9 Cam Roigard, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Wallace Sititi, 5 Patrick Tuipulotu, 4 Scott Barrett (capitano), 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot. A disposizione: 16 Asafo Aumua, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Fletcher Newell, 19. Tupou Vaa’i, 20 Peter Lakai, 21 TJ Perenara, 22 David Havili, 23 Damian McKenzie.