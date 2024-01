Rugby, Edoardo Padovani si aggrega agli azzurri in vista del Sei Nazioni

Sale a 35 il numero di giocatori convocati da Gonzalo Quesada per il primo raduno dell’Italrugby in vista del prossimo Guinness Sei Nazioni 2024. Oggi, infatti, il ct argentino ha aggregato anche il trequarti della Benetton Treviso Edoardo Padovani al gruppo che ha iniziato la preparazione per il torneo continentale.

44 caps con la maglia della Nazionale Maggiore e una presenza come capitano nel match vinto a Bucarest contro la Romania nel luglio 2022, Padovani classe ’93 è cresciuto nelle giovanili del Mogliano, prima di passare all’Accademia Fir ed esordire con il club veneto nel massimo campionato italiano. Passato alle Zebre, è poi passato per pochi mesi a Tolone prima di arrivare al Benetton Treviso.

Gli Azzurri, a partire dal pomeriggio odierno, si alleneranno presso il Payanini Center di Verona in vista dell’esordio nel torneo di rugby più antico al mondo in calendario sabato 3 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra, match che sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in chiaro su TV8. Sabato 27 gennaio, nella tarda mattinata, sarà ufficializzata la lista dei giocatori convocati per la partita contro l’Inghilterra.

ITALIA – convocati

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 31 caps

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps)

Ross VINTCENT (Exeter, esordiente)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 4 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 24 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 79 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 31 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps)

Federico MORI (Bayonne, 13 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 16 caps)

Monty IOANE (Lione 25 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps)

Foto: Marco Iacobucci / IPA