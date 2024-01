Ranking ATP, cosa dovrebbe fare Sinner agli Australian Open per superare Medvedev in classifica

Lunedì 29 gennaio 2024 cambierà la fisionomia del ranking ATP, ma nelle zone nobili della classifica torneranno in campo direttamente agli Australian Open 2024 sia il russo Daniil Medvedev, che potrebbe anche ritrovarsi numero 1 ATP a fine torneo, sia Jannik Sinner, che invece potrebbe scavalcare il russo al terzo posto al termine del primo Slam stagionale.

Il russo Daniil Medvedev, che nell’aggiornamento di rilasciato ieri risulta terzo a quota 7600, scarterà nelle prossime settimane i 90 punti degli Australian Open 2023 ed i 90 di Adelaide I 2023, con quest’ultimo torneo che verrà sostituito con i 45 punti di Shanghai 2023: il russo ripartirà a Melbourne da quota 7465 e sarà virtualmente in corsa per il numero 1 ATP.

Allo stesso tempo, però, il terzo posto del russo potrebbe essere insidiato da Jannik Sinner, il quale ha aperto il 2024 al quarto posto nel ranking ATP con 6490 punti: l’azzurro lo scorso anno aveva giocato l’ATP 250 di Adelaide I, nel quale però si era fermato ai quarti di finale, incamerando 45 punti. Il torneo, però, non rientra tra i migliori 19 che compongono la classifica di Jannik Sinner, e dunque il tennista non perderà nulla.

Agli Australian Open Sinner, invece, dovrà difendere i 180 punti degli ottavi di finale dello scorso anno, e ripartirà dunque da quota 6310 nel ranking ATP. L’azzurro partirà dunque con 1155 punti di ritardo dal russo, e quindi sarà costretto ad arrivare in finale per pensare di poter scavalcare Medvedev: il sorpasso si concretizzerà nel caso in cui il russo non raggiunga gli ottavi.

Qualora Medvedev dovesse andare oltre i sedicesimi, invece, Sinner sarebbe costretto a vincere il torneo per provare a scavalcare il russo, ma il sorpasso in quel caso si concretizzerebbe a patto che il russo non sia il finalista perdente. I due, infatti, in quanto numero 3 e numero 4 del mondo, potranno incontrarsi soltanto in finale, in quanto in fase di sorteggio uno finirà nella parte alta del tabellone ed uno in quella bassa.

SINNER DIVENTA N. 3 ATP DOPO GLI AUSTRALIAN OPEN SE…

Vince (8310) e Daniil Medvedev non è il finalista perdente (max 8265), oppure E’ il finalista perdente (7610) e Daniil Medvedev non arriva agli ottavi (max 7565).

