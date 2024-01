Rally Montecarlo 2024, Ogier a caccia del decimo sigillo nel Principato. Comincia la sfida a tre per il titolo

Il grande spettacolo del WRC sta per ricominciare. Questa settimana (dallo shakedown odierno alla Power Stage domenicale) va in scena infatti la 92ma edizione del Rally di Montecarlo come opening stagionale del Mondiale 2024. L’evento del Principato rappresenta il primo dei 13 appuntamenti previsti nel calendario del campionato.

In assenza del fenomeno finlandese Kalle Rovanpera, che ha deciso di prendere parte solamente ad alcune tappe della stagione dopo aver conquistato gli ultimi due titoli iridati consecutivi, entra subito nel vivo la sfida a tre per il Mondiale tra il gallese Elfyn Evans con la Toyota GR Yaris Rally1, il belga Thierry Neuville e l’estone Ott Tanak con la Hyundai i20 N Rally1.

Questo sarà il terzetto che verosimilmente si giocherà la leadership della generale per tutto l’anno, ma il vero favorito della vigilia per il rally monegasco è un altro. Stiamo parlando del fuoriclasse francese Sebastien Ogier, nove volte vincitore a Montecarlo (record assoluto) e a caccia della doppia cifra di successi in questa competizione.

Il quarantenne nativo di Gap (città utilizzata quest’anno come base del mitico rally su asfalto) gareggerà con una Toyota GR Yaris Rally1, dopo aver confermato come nell’ultimo biennio il suo ruolo di pilota part-time per la casa nipponica nel WRC. Da segnalare infine tra i possibili outsider da podio il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) ed il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai).

Foto: Nikos Katikis/DPPI/IPA Sport