Quanti soldi si guadagnano vincendo gli Australian Open: i premi per la finale Sinner-Medvedev

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano scenderà in campo domenica 28 gennaio sul cemento di Melbourne per fronteggiare il formidabile russo nell’atto conclusivo del primo Slam della stagione. L’altoatesino, capace di eliminare Novak Djokovic in semifinale, andrà a caccia del primo sigillo in un torneo di questo calibro. Il 22enne dovrà superare l’ultimo ostacolo rognoso, ovvero il numero 3 del mondo.

Il numero 4 del ranking ATP, che si presenterà all’appuntamento dopo aver lasciato soltanto un set per strada, inseguirà l’ultima magia in terra oceanica e proverà a riportare alle nostre latitudini uno Slam che manca addirittura da 47 anni abbondanti (Roland Garros 1976 con Adriano Panatta). Il russo si presenta all’appuntamento dopo aver vinto due maratone da cinque set tra quarti e semifinale contro il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Alexander Zverev.

La partita ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi vale la finale degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev? I due atleti si sono già garantiti 1,725 milioni di dollari australiani a testa (circa 1,042 milioni di euro), ma il successo in finale avrebbe un giro economico complessivamente maggiore, visto che assicurerebbe anche emolumenti provenienti da altre fonti (ad esempio gli sponsor). Il vincitore degli Australian Open 2024 festeggerà con 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,92 milioni di euro).

QUANTI SOLDI VALE SINNER-MEDVEDEV AGLI AUSTRALIAN OPEN

Il vincitore degli Australian Open riceverà un assegno da 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,92 milioni di euro).

Chi perderà la finale si è già garantito 1,725 milioni di dollari australiani (circa 1,042 milioni di euro).

Foto: Lapresse