Quanti soldi vale Sinner-de Jong? Le cifre per il secondo turno degli Australian Open e gli scenari economici

Jannik Sinner affronterà Jesper de Jong al secondo turno degli Australian Open 2024. Il tennista italiano scenderà in campo questa notte (ore 02.00) per fronteggiare il qualificato olandese. L’altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico e cercherà un nitido successo sul cemento di Melbourne e ha già messo nel mirino il terzo turno. La partita ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico.

Quanto vale il secondo turno degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Jesper de Jong? I due atleti si sono già garantiti 180.000 dollari australiani a testa (circa 109.000 euro), ma la qualificazione al terzo turno porterebbe quella cifra a 255.000 dollari australiani (circa 154.400 euro), ma naturalmente il successo avrebbe ben altro giro economico visto che la vittoria permetterebbe di farsi strada nel primo Slam della stagione e assicurerebbe anche emolumenti provenienti da altre fonti (ad esempio gli sponsor).

Inoltre si resterebbe in gara per premi-torneo più succosi. Diamo uno sguardo dettagliato ai vari assegni che verranno elargiti nel corso dei prossimi dodici giorni. Il passaggio agli ottavi di finale garantisce 375.000 dollari, l’ingresso ai quarti di finale assicura 600.000 dollari, l’approdo in semifinale viene riconosciuto con 990.000 dollari, il finalista perdente si consola con 1,725 milioni di dollari, il vincitore degli Australian Open 2024 festeggia con 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,92 milioni di euro).

QUANTI SOLDI VALE SINNER-DE JONG AGLI AUSTRALIAN OPEN

Il vincitore si garantirà 255.000 dollari australiani (circa 154.400 euro).

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...