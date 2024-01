Quando gioca Sinner la prossima partita agli Australian Open? Data e programma: c’é una piccola pausa

Quando rivedremo Jannik Sinner in campo a Melbourne? L’altoatesino (n.4 del mondo) ha esordito bene contro l’olandese Botic van de Zandschulp, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-5 6-3. Non è stata la miglior versione possibile del giocatore nostrano, ma è stata sufficiente per piegare l’insidioso neerlandese in tre set e quindi non disperdere troppe energie.

Sinner disputerà il secondo turno mercoledì 17 gennaio, con orario e campo da stabile, giocando contro un altro rappresentante dei Paesi Bassi, ovvero Jesper De Jong. Quest’ultimo, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in quattro parziali l’argentino Pedro Cachin, ottenendo la sua prima vittoria nel main draw di uno Slam. Parliamo di un tennista che orbita solitamente nel circuito Challenger e quindi di un livello più basso rispetto a van de Zandschulp.

Sulla carta, quindi, Jannik non dovrebbe avere grossi problemi al cospetto di questo avversario, ma non si sa mai. De Jong avrà il vantaggio di poter affrontare la sfida senza avere nulla da perdere, vivendosi a pieno l’esperienza ed esprimendo il proprio miglior tennis.

L’azzurro avrà a disposizione, quindi, una piccola pausa prima di tornare in campo. Domani e martedì 16 gennaio si completerà il ciclo di incontri del primo turno e questo darà modo al 22enne nostrano di allenarsi e adattarsi ancor meglio alle condizioni particolari di Melbourne.

QUANDO TORNERÀ A GIOCARE SINNER NEGLI AUSTRALIAN OPEN 2024

Mercoledì 17 gennaio – Campo da stabilire

Orario da stabilire Sinner vs De Jong

Foto: LaPresse

