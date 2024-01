Quando gioca Cocciaretto contro Navarro agli Australian Open: orario, programma, tv, streaming

Dopo aver vinto per la prima volta in carriera un incontro nel tabellone principale degli Australian Open, Elisabetta Cocciaretto non vuole fermarsi e si prepara ad affrontare domani al secondo turno l’emergente americana Emma Navarro. La 22enne marchigiana, aggiudicandosi la prossima partita, raggiungerebbe i sedicesimi di finale a Melbourne eguagliando il suo miglior risultato in un Major (Roland Garros e Wimbledon 2023).

Nessun precedente ufficiale a livello WTA tra le due, ma lo stato di forma e la classifica mondiale indicano come favorita la statunitense. Navarro, n.26 del ranking, ha cominciato alla grande il 2024 perdendo la finale di Auckland contro Coco Gauff e trionfando pochi giorni fa a Hobart dopo aver regolato nell’atto conclusivo Elise Mertens.

Cocciaretto-Navarro, match di secondo turno degli Australian Open 2024 in programma come terza partita sulla Kia Arena a partire dall’una della notte (orario italiano), sarà sicuramente visibile in diretta streaming su Eurosport.it e discovery+. Ancora da definire invece il palinsesto sui canali lineari televisivi Eurosport 1 ed Eurosport 2, con l’incontro dell’azzurra che a quel punto sarebbe disponibile anche su Sky Go, Now e DAZN.

CALENDARIO COCCIARETTO-NAVARRO AUSTRALIAN OPEN 2024

Giovedì 18 gennaio

Dalle ore 1.00 sulla Kia Arena

McCartney Kessler (Stati Uniti)-Linda Noskova (Repubblica Ceca)

A seguire

Tommy Paul (Stati Uniti)-Jack Draper (Gran Bretagna)

A seguire

Elisabetta Cocciaretto (Italia)-Emma Navarro (Stati Uniti)

COCCIARETTO-NAVARRO AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2 (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Foto: Lapresse

