Paolo Bertolucci entusiasta: “Jannik Sinner, un mostro tennistico!”

Tanto entusiasmo in Italia dopo quanto ha fatto Jannik Sinner, nella semifinale degli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del ranking) ha sconfitto il serbo Novak Djokovic (n.1 ATP) con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3 e si è meritato l’accesso alla Finale dello Slam, la prima in carriera per lui.

Un risultato storico perché mai nessuno era stato in grado di battere il nativo di Belgrado in una semifinale del Major australiano. In tutto questo primo atto conclusivo di un italiano nella terra dei canguri. Riscontri di rilievo storico, dunque, e la reazione da parte degli appassionati non sono mancate.

Tra questi c’è l’ex grande giocatore e attuale commentatore su Sky Sport, Paolo Bertolucci. Attraverso un post su X-Twitter, Bertolucci ha dedicato poche parole, ma significative: “Un mostro Jannik Sinner! Bel ragazzo…ma un mostro tennistico“.

POST SU TWITTER-X DI PAOLO BERTOLUCCI

Un “mostro” @janniksin ! Bel ragazzo…. Ma un mostro tennistico — paolo bertolucci (@paolobertolucci) January 26, 2024

Una partita di grandissimo livello per Jannik, che non ha offerto chance break al suo avversario, tenendo una velocità di crociera impressionante e assorbendo anche la perdita della terza frazione. Sinner ha fatto vedere di essere cresciuto da questo punto di vista e nella Finale spera di concludere l’opera contro uno tra il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev.

Foto: LaPresse