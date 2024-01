Pallanuoto, il Settebello debutta in scioltezza agli Europei e travolge la Georgia dei naturalizzati

Sandro Campagna aveva preparato al meglio i propri giocatori alla vigilia: non bisognava sottovalutare l’avversario e il Settebello non l’ha fatto. Iniziano al meglio gli Europei di pallanuoto per la Nazionale italiana maschile: a Zagabria successo nettissimo nel primo incontro del Gruppo B, battuta la Georgia per 22-5. Fondamentale la vittoria con ampio scarto in un raggruppamento che vede presenti anche Ungheria e Grecia, dunque a rischio parità di punteggio in classifica.

Nel primo quarto gli azzurri mettono subito le cose in chiaro: il parziale è di 5-0, con ben tre rigori siglati da tre uomini diversi. Nel secondo periodo la condotta di gara è la stessa, tranne per il fatto che la Georgia riesce a sbloccarsi con due reti in superiorità numerica, ma il Settebello è devastante in zona offensiva con un Andrea Fondelli in spolvero che guida la pattuglia tricolore sull’11-2 di metà gara.

Cambia poco nella ripresa, con la Georgia che abbassa i ritmi e gli azzurri che possono gestire la situazione. Il 6-0 del terzo quarto ne è una dimostrazione (a segno su rigore anche il giovane Condemi, apparso oggi molto brillante con un poker). Quarto conclusivo con Nicosia in porta al posto di Del Lungo, Adeishvili esagera e viene espulso per brutalità, ma la musica non cambia: 5-3 di parziale, cinque reti a testa per Di Fulvio e Fondelli.

Georgia-Italia 5-22

Georgia: Razmadze , Tkeshelashvili , Adeishvili , Shushiashvili , Bitadze 1, Jelaca , Jakhaia , Dzikhtsiarenka , Imnaishvili , Akhvlediani 1, Vasic 1, Pjesivac 2, Kapanadze . All. Stanojevic

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 5, Damonte , Marziali 1, Fondelli 5, Cannella 2, Renzuto Iodice 2, Velotto , Condemi 4, Bruni 1, Di Somma 1, Dolce 1, Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Copic (Cro), Radic (Svk)

Note

Parziali: 0-5 2-6 0-6 3-5 Espulso per brutalità Adeishvili (G) nel quarto tempo. Usciti per limite di falli Tkeshelashvili (G) e Dzikhtsiarenka (G) nel terzo tempo, Renzuto Iodice (I) e Jakhaia (G) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Georgia 3/6 e Italia 4/7 + 6 rigori. Kapanadze (G) subentra a Razmadze nel terzo tempo. Nicosia (I) subentra a Del Lungo nel quarto tempo.

Foto: Lapresse

