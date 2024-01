Pallanuoto, Europei 2024: le avversarie dell’Italia per il pass olimpico. Spagna, Croazia e Serbia spaventano

Francia, Ungheria e Grecia: sono queste le tre squadre delle sedici al via degli Europei 2024 di pallanuoto ad aver già staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, la prima in qualità di Paese ospitante, le altre in quanto finaliste dei Mondiali 2023.

Delle altre 13 formazioni al via, sono cinque quelle che sulla carta possono ambire al titolo continentale ed al contestuale pass olimpico: Spagna, Croazia, Italia, Montenegro e Serbia, con i campioni olimpici in carica clamorosamente relegati in seconda divisione e dunque mina vagante sin dagli ottavi per le altre big.

L’Italia ha il dovere di passare direttamente ai quarti dopo la prima fase, in un girone che comprende la Georgia, formazione sulla carta più debole del raggruppamento, la Grecia e l’Ungheria, ovvero le due compagini già certe del pass olimpico, quindi già focalizzate sull’appuntamento clou della stagione.

Tra Zagabria e Ragusa, in Croazia, infatti si deciderà la prossima regina del Vecchio Continente: nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, giocando un match in meno e potendosi concentrare sulla fase calda della manifestazione.

Nei medesimi gironi la terza e la quarta disputeranno gli ottavi di finale contro le prime due dei gruppi della Division II, composta dai Gironi C e D, tra le quali certamente ci sarà la Serbia, che dovrà incrociare sin da subito avversarie dirette nella corsa ai Giochi nella fase ad eliminazione diretta.

Foto: LiveMedia/Luigi Canu

