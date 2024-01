Pallamano: raduno in Germania per la Nazionale al maschile, i convocati

Inizia con un training camp il 2024 per la Nazionale italiana maschile di pallamano. Gli azzurri sono in Germania, ad Albstadt, dove per una settimana si alleneranno e disputeranno tre amichevoli contro compagini teutoniche.

Il 10 gennaio l’incontro con l’Oppenweiler-Backnang, il 12 gennaio l’amichevole con il BSV Bern ed il 14 gennaio per chiudere la partita con il Balingen-Weilstetten.

I convocati:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Ego Sassari), Salah Riahi (PO – 2004 – Chartres\FRA)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten\GER), Nicolò D’Antino ( AD – 1999 – Atletico Valladolid\ESP)

TERZINI E CENTRALI: Alessio Moretti (TS – 1994 – Cassano Magnago), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Selestat Alsace\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Raimond Ego Sassari), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago), Marco Magro (TS – 1996 – Saulheim\GER), Mikael Helmersson (TS – 2002)

PIVOT: Enrico Aldini (PI – 2003 – Raimond Ego Sassari), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Brixen), Diego Strappini (PI – 1992 – Macagi Cingoli)

