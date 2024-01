Pallamano, la Francia vince gli Europei e piega la Danimarca

La Francia regna negli Europei 2024 di pallamano maschile dopo una bellissima bagarre contro la Danimarca. Quarta affermazione nella rassegna continentale per i campioni olimpici in carica che iniziano alla grande l’anno solare in quel di Colonia (Germania) trionfando per 33 a 31 contro i danesi.

Il team di Guillaume Gille, presente in finale dopo una lotta più che mai avvincente contro la Svezia, ha sofferto più che mai nell’ultimo atto del torneo, Dika Mem e Ludovic Fabregas hanno rispettato le attese della vigilia respingendo il ritorno dei campioni del mondo in carica.

L’equilibrio è stato in ogni caso incredibile per tutto l’arco dell’incontro. Fino alla sirena conclusiva la bagarre è stata incredibile, il 14 pari del primo tempo è stato confermato nella seconda metà del duello per la medaglia d’oro. Il vincitore è stato quindi deciso all’extra time, la Francia ha concluso avanti per due lunghezze (33-31) annullando ogni forcing da parte del temuto danese Mathias Gidsel.

Nella giornata odierna si è svolta anche la sfida per la terza posizione finale. I tifosi presenti nella Lanxess Arena hanno supportato in ogni modo gli atleti della Germania, sconfitti per 34-31 ad opera della Svezia che è sempre stata in controllo della situazione.

RISULTATI DI OGGI (28 GENNAIO)

Finale

Francia – Danimarca 33-31 (extra time)

Finale terzo posto

Germania – Svezia 31-34



Foto. LaPresse