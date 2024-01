Pallamano, Europei 2024: la Svezia batte l’Olanda, la Slovenia manda al tappeto la Norvegia

Un nuovo intenso matchday di partite è andato in archivio agli Europei 2024 di pallamano, che si stanno disputando in Germania. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio quest’oggi, lunedì 15 gennaio.

A Monaco, la Repubblica Ceca ha battuto largamente la Grecia con il punteggio di 29-20 mentre la Danimarca ha fatto un sol boccone del Portogallo vincendo 37-27.

A Berlino invece la Polonia l’ha spuntata 32-28 sulle Far Oer, successivamente è stata la Slovenia a trovare un grande risultato mandando al tappeto 27-28 la Norvegia.

Infine i risultati da Mannheim: 22-19 della Georgia sulla Bosnia e 29-28 di strettissima misura della Svezia sull’Olanda.

Domani altro giro, altra corsa, con la volontà per tante squadre di iniziare a centrare aritmeticamente il Main Round o quanto meno avvicinarlo.

Foto: Photo LiveMedia/Laurent Lairys

