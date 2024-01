A che ora Eczacibasi-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi, martedì 16 gennaio, (ore 15.00) si gioca Scandicci-Ezcacibasi, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Scontro diretto fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale, solo la prima del girone avanzerà direttamente a quella fase, per l’altra in arrivo i playoff.

Scandicci 15 (5 vittorie), Ezcacibasi 12 (4 vittorie e 1 sconfitta). Alla Savino del Bene basta un set per l’aritmetica certezza del primo posto nel girone di Champions. Questo, in brevissimo, quello che la partita di stasera significa per le due compagini. All’andata ci fu la miglior prestazione stagionale delle ragazze allenate da Barbolini, che espugnarono Istanbul con un perentorio 3-0. In campionato entrambe le squadre occupano la terza posizione, ancora in linea con gli obiettivi stagionali.

Segui la Champions League di volley in abbonamento su DAZN

Scandicci ha una grande occasione per andare ai quarti senza passare dai playoff, anche se la marcia di avvicinamento non è ideale. Sabato sera è infatti arrivata una sonora sconfitta in Serie A1 nello scontro diretto contro Milano, in una partita mai veramente in discussione. Le toscane hanno bisogno di ritrovare la miglior Ekaterina Antropova, così come di una crescita delle centrali e una Zhu più costante. Dall’altra parte della rete c’è una corazzata allenata da Ferhat Akbas. La stella della squadra è senza dubbio l’opposta serba Tijana Boskovic, molto spesso chiamata in causa dalla regista Naz Aydemil Akyol, alzatrice della Nazionale turca.

Eczacibasi Istanbul-Savino Del Bene Scandicci non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 16 gennaio

Ore 15.00 Eczacibasi Istanbul-Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA SCANDICCI-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Norberto

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...