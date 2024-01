Pagelle slalom Flachau: Colturi la migliore nella seconda manche, Germane fa sognare la Lettonia. Rossetti ha perso fiducia

PAGELLE SLALOM FLACHAU 2024

Mikaela Shiffrin 8: doveva reagire prontamente all’uscita di Kranjska Gora e lo ha fatto, andando a prendersi la quarta vittoria della stagione. Non è stata perfetta come in altre circostanze, ma ha sbagliato un po’ meno di Vlhova, riuscendo a cambiare marcia nella seconda manche dopo la sbavatura iniziale. Successo importante perché le permette di allungare nella classifica di slalom e anche in quella generale.

Petra Vlhova 7: sembra quasi incredibile parlare di un secondo posto come una sconfitta, ma ormai in slalom lei e Shiffrin fanno un campionato a parte. Oggi è lei a perdere nel duello, sprecando la grande occasione dopo aver chiuso la prima manche al comando. Troppi errori ed ora in classifica l’americana scappa via.

Sara Hector 8: il voto è per il terzo posto al traguardo (primo podio in carriera), ma lo è soprattutto per il percorso fatto in slalom dalla svedese. Una crescita costante negli ultimi due anni per Hector, che è riuscita ad arrivare al vertice anche tra i rapid gates e non solo in gigante.

Lara Colturi 8,5: il talento è cristallino e lo si sapeva. Miglior tempo assoluto nella seconda manche, anche meglio di Shiffrin e Vlhova, con una rimonta clamorosa di diciassette posizioni. Nono posto al traguardo, partendo con il pettorale 60, e prima Top-10 della carriera in Coppa del Mondo. L’Albania si gode una futura campionessa.

Dzenifera Germane 8,5: la Lettonia non ha assolutamente tradizione nello sci alpino ed ecco che si ritrova una ragazza di 20 anni che è pronta a guidare una nazione intera in un nuovo mondo. Una prima manche fenomenale con il 50 e poi la conferma anche nella seconda, andando a chiudere in un clamoroso ottavo posto.

Martina Peterlini 6,5: si conferma atleta da rimonta nella seconda manche. Un bel recupero di otto posizioni ed un tredicesimo posto che deve ridarle fiducia dopo tanti momenti complicati.

Lucrezia Lorenzi 6: fa il suo e lo fa anche bene, centrando il miglior risultato della carriera con il ventunesimo posto odierno. L’obiettivo principale era quello di centrare la seconda manche e poi arrivare in fondo e prendersi i punti, Missione compiuta.

Lena Duerr 5: semplicemente irriconoscibile. Probabilmente la peggior prestazione delle ultime stagioni per la tedesca, che non è mai riuscita a trovare il feeling con il tracciato. Di solito prova a fare la terza incomoda, ma questa volta è appena quindicesima.

Marta Rossetti 5: il momento è davvero complicato, perché le uscite consecutive ora sono quattro. Da quel clamoroso quinto posto di Killington, la nativa di Salò si è completamente fermata. Purtroppo questi errori minano anche la fiducia e diventa sempre più difficile anche solo arrivare al traguardo.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...