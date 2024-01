Pagelle gigante Kronplatz: Gut-Behrami ora crede alla Coppa generale. Goggia ritorna in Top-5, Brignone stecca nella seconda manche

PAGELLE GIGANTE KRONPLATZ 2024

Lara Gut-Behrami 9: vittoria numero quarantadue in Coppa del Mondo, ottava in gigante e per la prima volta tre successi tra le porte larghe in una sola stagione. La nativa di Sorengo è in una forma strepitosa e con questo successo si avvicina ulteriormente a Mikaela Shiffrin. La coppa generale diventa a questo punto un obiettivo, anche se la cancellazione delle gare di Garmisch potrebbe avere un peso molto importante sulle speranze dell’elvetica, che intanto allunga su Brignone nella classifica di gigante in maniera importante.

Sofia Goggia 8: lo aveva detto ad inizio anno di aver lavorato tanto sul gigante e i progressi si sono visti tutti in questa stagione. Dopo sei anni ritorna in Top-5 (era il 2018 a Kranjska Gora) e lo fa su uno dei tracciati più complicati del Circo Bianco femminile come la pista Erta. Una seconda manche all’attacco (secondo tempo assoluto) ed un quinto posto finale che sicuramene le danno grande fiducia per i prossimi appuntamenti.

Sara Hector ed Alice Robinson 7: il voto è comune come il secondo gradino sul podio. Entrambe finiscono dietro all’inarrivabile Gut-Behrami con oltre un secondo di distacco, ma comunque confermano di attraversare un buonissimo momento di forma.

Camille Rast e Julia Scheib 6,5: gli infortuni hanno caratterizzato purtroppo da sempre la loro carriera, fermando un po’ la loro esplosione. La svizzera, finora molto meglio in slalom, sta trovando continuità in gigante, mentre l’austriaca ha letteralmente salvato l’Austria in una giornata negativa. Entrambe protagoniste di due eccezionali rimonte nella seconda manche, chiudendo rispettivamente ottavo e nono.

Roberta Melesi e Asja Zenere 6: una buona seconda manche per le due azzurre, che chiudono rispettivamente al quattordicesimo e sedicesimo posto, ottenendo punti importanti in Coppa del Mondo. Ci si aspetta sempre un acuto comunque nelle prossime gare.

Federica Brignone 5,5: la sensazione è che la stagione della valdostana sia ancora ferma alla mancata occasione nelle tre giorni di gare ad Altenmarkt. Da quel fine settimana sono arrivate quasi solo delusioni per l’azzurra, che anche oggi conclude sesta, perdendo due posizioni nella seconda manche e mostrando sicuramente un po’ di frustrazione al traguardo, anche perchè la coppa di gigante sta allontanandosi.

