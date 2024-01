Ordine d’arrivo sci alpino, risultati discesa Wengen 2024: Paris sul podio, Odermatt dominatore. Kilde cade

Marco Odermatt ha vinto la discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse svizzero ha confezionato una prova magistrale sulla mitica pista del Lauberhorn con partenza dall’alto e ha trionfato in quella che è la gara più lunga e massacrante del Circo Bianco. Il padrone di casa ha fatto festa di fronte al proprio pubblico con il tempo complessivo di 2:25.64, bissando il successo ottenuto due giorni fa nella discesa accorciata (era il recupero di Beaver Creek). L’elvetico, leader della classifica generale e in quella di specialità, ha battuto per 59 centesimi il francese Cyprien Sarrazin.

La gara è stata condizionata dalla bruttissima caduta del norvegese Aleksander Kilde nei pressi del traguardo. Il Campione del Mondo di discesa e superG è stato portato in elicottero verso l’ospedale più vicino e si teme un brutto infortunio per lo scandinavo. L’Italia accoglie con piacere il terzo posto di Dominik Paris, che è riuscito a salire sul gradino più basso del podio con un ritardo di ben 1.92 dal vincitore: terzo podio in carriera per l’altoatesino su questa pista, dove fa sempre fatica a interpretare la difficile Kernen-S.

Alle spalle dell’azzurro si sono piazzati il norvegese Adrian Sejersted (a 2.20) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (a 2.49). Mattia Casse è riuscito chiudere in decima posizione con un ritardo di 2.99 al pari dello statunitense Bryce Bennett. Di seguito l’ordine d’arrivo della discesa libera maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE D’ARRIVO DISCESA WENGEN

1 8 8 ODERMATT Marco SUI 2:25.64 45.14 (11) 14.50 (1) 27.78 (1) 30.08 (2) 11.76 (1) 16.38 (1) 2 9 9 SARRAZIN Cyprien FRA 2:26.23 +0.59 -0.31 (2) +0.12 (2) +0.40 (2) -0.05 (1) +0.22 (9) +0.21 (2) 3 10 10 PARIS Dominik ITA 2:27.56 +1.92 -0.26 (3) +0.44 (7) +1.08 (19) +0.27 (4) +0.06 (2) +0.33 (3) 4 24 24 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 2:27.84 +2.20 -0.08 (8) +0.42 (6) +0.86 (7) +0.28 (5) +0.15 (3) +0.57 (12) 5 14 14 KRIECHMAYR Vincent AUT 2:28.13 +2.49 -0.06 (10) +0.35 (5) +0.97 (11) +0.44 (10) +0.26 (12) +0.53 (9) 6 1 1 THEAUX Adrien FRA 2:28.19 +2.55 -0.09 (7) +0.60 (15) +0.92 (10) +0.26 (3) +0.18 (6) +0.68 (18) 7 2 2 ALLEGRE Nils FRA 2:28.36 +2.72 +0.07 (13) +0.52 (9) +0.77 (6) +0.48 (13) +0.40 (26) +0.48 (6) 8 15 15 HINTERMANN Niels SUI 2:28.38 +2.74 -0.15 (4) +0.57 (13) +1.07 (18) +0.41 (8) +0.35 (20) +0.49 (8) 9 17 17 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 2:28.41 +2.77 -0.13 (6) +0.71 (19) +1.35 (30) +0.31 (6) +0.17 (4) +0.36 (4) 10 7 7 BENNETT Bryce USA 2:28.63 +2.99 -0.41 (1) +0.63 (17) +1.47 (34) +0.41 (8) +0.33 (19) +0.56 (11) 10 6 6 CASSE Mattia ITA 2:28.63 +2.99 +0.02 (12) +0.52 (9) +1.13 (20) +0.37 (7) +0.36 (23) +0.59 (15) 12 4 4 STRIEDINGER Otmar AUT 2:28.73 +3.09 +0.09 (14) +0.51 (8) +1.20 (23) +0.45 (11) +0.36 (23) +0.48 (6) 13 16 16 ROGENTIN Stefan SUI 2:28.87 +3.23 +0.23 (18) +0.55 (12) +1.06 (16) +0.50 (15) +0.31 (16) +0.58 (14) 14 33 33 VON ALLMEN Franjo SUI 2:29.43 +3.79 +0.94 (40) +0.72 (20) +0.61 (3) +0.59 (17) +0.18 (6) +0.75 (24) 15 34 34 METTLER Josua SUI 2:29.53 +3.89 -0.15 (4) +0.87 (26) +0.91 (9) +0.90 (30) +0.40 (26) +0.96 (33) 16 3 3 GOLDBERG Jared USA 2:29.54 +3.90 +0.33 (20) +0.99 (33) +1.04 (14) +0.77 (25) +0.31 (16) +0.46 (5) 17 27 27 DANKLMAIER Daniel AUT 2:29.76 +4.12 +0.64 (31) +1.12 (38) +1.06 (16) +0.52 (16) +0.19 (8) +0.59 (15) 18 35 35 GIEZENDANNER Blaise FRA 2:29.82 +4.18 +0.49 (26) +0.62 (16) +1.21 (24) +0.81 (27) +0.35 (20) +0.70 (20) 19 29 29 INNERHOFER Christof ITA 2:29.95 +4.31 +0.55 (29) +0.83 (25) +1.04 (14) +0.81 (27) +0.27 (14) +0.81 (25) 20 37 37 LEHTO Elian FIN 2:30.01 +4.37 +0.54 (28) +0.96 (31) +0.72 (5) +0.68 (19) +0.43 (30) +1.04 (38) 21 12 12 CRAWFORD James CAN 2:30.04 +4.40 +0.39 (22) +0.89 (27) +1.15 (22) +0.64 (18) +0.32 (18) +1.01 (36) 22 22 22 MONNEY Alexis SUI 2:30.27 +4.63 +0.87 (38) +0.57 (13) +1.14 (21) +1.02 (36) +0.48 (33) +0.55 (10) 23 40 40 BOSCA Guglielmo ITA 2:30.56 +4.92 +0.45 (24) +0.95 (30) +1.51 (37) +0.78 (26) +0.35 (20) +0.88 (26) 24 52 52 ROESTI Lars SUI 2:30.59 +4.95 +0.82 (36) +1.12 (38) +1.40 (33) +0.76 (24) +0.25 (10) +0.60 (17) 25 32 32 MORSE Sam USA 2:30.70 +5.06 +0.27 (19) +1.18 (44) +1.39 (31) +0.88 (29) +0.40 (26) +0.94 (31) 26 23 23 HROBAT Miha SLO 2:30.72 +5.08 +0.65 (32) +0.79 (22) +1.71 (41) +0.94 (34) +0.25 (10) +0.74 (23) 27 45 45 ROULIN Gilles SUI 2:30.77 +5.13 +1.02 (42) +0.93 (28) +1.02 (12) +0.91 (31) +0.68 (43) +0.57 (12) 28 20 20 SANDER Andreas GER 2:30.78 +5.14 +0.09 (14) +1.08 (36) +1.39 (31) +0.93 (33) +0.65 (42) +1.00 (35) 29 44 44 ZAZZI Pietro ITA 2:30.84 +5.20 +0.88 (39) +0.94 (29) +1.31 (27) +0.69 (21) +0.46 (31) +0.92 (28) 30 42 42 VOGT Luis GER 2:31.04 +5.40 +0.83 (37) +1.17 (43) +1.51 (37) +0.68 (19) +0.52 (36) +0.69 (19) 31 18 18 BAUMANN Romed GER 2:31.06 +5.42 +0.68 (33) +0.70 (18) +1.48 (35) +1.06 (37) +0.52 (36) +0.98 (34) 32 48 48 ALPHAND Nils FRA 2:31.38 +5.74 +0.99 (41) +1.13 (41) +1.92 (43) +0.73 (22) +0.26 (12) +0.71 (21) 33 26 26 FERSTL Josef GER 2:31.55 +5.91 +0.81 (35) +1.06 (35) +1.49 (36) +1.09 (39) +0.40 (26) +1.06 (39) 34 39 39 SCHWAIGER Dominik GER 2:31.59 +5.95 +0.59 (30) +1.24 (46) +1.32 (28) +1.37 (44) +0.49 (35) +0.94 (31) 35 43 43 NARALOCNIK Nejc SLO 2:31.77 +6.13 +0.53 (27) +1.27 (47) +1.34 (29) +1.10 (40) +0.68 (43) +1.21 (40) 36 51 51 MOLTENI Nicolo ITA 2:32.06 +6.42 +1.17 (46) +1.01 (34) +1.63 (40) +1.20 (43) +0.48 (33) +0.93 (30) 37 38 38 SEGER Brodie CAN 2:32.11 +6.47 +1.43 (48) +1.12 (38) +1.21 (24) +1.17 (42) +0.53 (39) +1.01 (36) 38 31 31 JOCHER Simon GER 2:32.42 +6.78 +1.13 (45) +0.96 (31) +2.43 (46) +1.00 (35) +0.54 (40) +0.72 (22) 39 54 54 READ Jeffrey CAN 2:32.74 +7.10 +1.09 (43) +1.50 (50) +1.92 (43) +1.15 (41) +0.52 (36) +0.92 (28) 40 46 46 NEGOMIR Kyle USA 2:33.37 +7.73 +1.68 (50) +1.52 (51) +1.83 (42) +1.40 (45) +0.39 (25) +0.91 (27) 41 47 47 ALLIOD Benjamin Jacques ITA 2:34.00 +8.36 +2.88 (53) +1.46 (49) +1.22 (26) +1.08 (38) +0.46 (31) +1.26 (41) 42 25 25 DRESSEN Thomas GER 2:37.20 +11.56 +1.37 (47) +1.10 (37) +2.38 (45) +2.56 (46) +2.00 (45) +2.15 (42) 5 5 MURISIER Justin SUI DNF 11 11 KILDE Aleksander Aamodt NOR DNF -0.08 (8) +0.32 (4) +0.65 (4) +0.48 (13) +0.30 (15) 13 13 SCHIEDER Florian ITA DNF +0.40 (23) +0.28 (3) 19 19 ALEXANDER Cameron CAN DNF +0.16 (16) +0.82 (23) +0.86 (7) +0.45 (11) +0.17 (4) 21 21 BABINSKY Stefan AUT DNF +0.48 (25) +0.74 (21) 28 28 MUZATON Maxence FRA DNF +1.12 (44) +1.22 (45) +6.49 (47) 30 30 BAILET Matthieu FRA DNF +0.21 (17) +1.37 (48) +1.51 (37) +0.91 (31) 41 41 CATER Martin SLO DNF +0.35 (21) +0.82 (23) 49 49 MAPLE Wiley USA DNF +1.58 (49) 50 50 FOSSLAND Markus Nordgaard NOR DNF +0.80 (34) +1.14 (42) +1.03 (13) +0.73 (22) +0.55 (41) 53 53 BOISSET Arnaud SUI DNF +1.90 (51) +0.54 (11) 56 56 ALEXANDER Kyle CAN DNF +2.33 (52) +3.09 (52) 36 36 PFIFFNER Marco LIE DNS 55 55 ZABYSTRAN Jan CZE DNS 57 57 ALESSANDRIA Arnaud MON DNS

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...