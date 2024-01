MotoGP, Marc Marquez si proietta sul 2024: “L’esordio con Ducati? Avevo le farfalle nello stomaco”

Si apre il 2024 e, pensando al Mondiale di MotoGP in arrivo, uno degli spunti di interesse più importanti non potrà che essere Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, si prepara per la sua nuova avventura con il team Ducati Gresini con la chiara intenzione di sfruttare la grande occasione e tornare a competere ai più alti livelli, come non gli capita dal 2020, da quel celebre incidente di Jerez de la Frontera che è costato a carissimo prezzo al Cabroncito.

Il sei volte campione del mondo della classe regina ha raccontato i suoi sogni e le sue speranze in vista di questo nuovo campionato nel corso di una lunga intervista a Marca. Andiamo a scoprire i passaggi più importanti. Il numero 93 ha iniziato il suo racconto dai test di fine anno di Valencia, ovvero la sua “prima volta” con la Ducati: “Avevo le farfalle nello stomaco, ero molto nervoso perché anche se sono stato in questo mondo per molti anni, ha rappresentato un grande cambiamento per me. Sinceramente, però, dopo la prima partenza ero calmo. Ho sentito subito la velocità, l’ho percepita, ho conosciuto la moto e come gestire le cose”.

L’esordio con la moto di Borgo Panigale, come previsto e preventivabile, è stato subito positivo. “Sono riuscito ad adattarmi molto più velocemente del previsto, con ottime sensazioni. Non mi piace fare paragoni, soprattutto in pubblico. La Ducati è una moto diversa dalla Honda, con uno stile di guida diverso. Io sto salendo sulla moto campione in carica e ci sono tanti piloti che vanno forte”.

Su quali punti dovrà intervenire il nativo di Cervera? “La velocità c’è, ma io continuo a lavorare sul feeling. Ci sono ancora tante cose da capire a livello di posizione in moto e alcune cose da affinare. Non tanto per andare più forte, ma per essere più costanti. E, soprattutto, a livello di comunicazione con la squadra. Lavoro con un gruppo da 11 anni, ora avrò a che fare con un team tutto nuovo. La famiglia Gresini mi ha accolto molto bene e questo è sempre piacevole”.

A questo punto cosa attende Marc Marquez nelle prossime settimane? Il 20 gennaio ci sarà la presentazione della nuova moto marchiata Ducati Gresini, quindi dal 6 all’8 febbraio si partirà con i test pre-stagionali di Sepang in Malesia.

Foto: LaPresse

