MotoGP, la 100 Km dei campioni al Ranch di Valentino Rossi vedrà al via Bagnaia, Bezzecchi e Acosta!

Solitamente veniva disputata in prossimità del Natale ma, in questa occasione, l’ormai celebre 100 Km dei Campioni, che si disputa al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia, andrà in scena nel corso del prossimo fine settimana, quello del 12 e 13 gennaio. L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore, con il lungo elenco dei piloti che prenderanno parte all’evento.

Saranno ben 40 i partecipanti (ovviamente compreso il padrone di casa Valentino Rossi) che gareggeranno nel tracciato posizionato vicino a Tavullia. Saranno al via il due-volte campione del mondo della MotoGP, Francesco “Pecco” Bagnaia, quindi Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Pedro Acosta, Filippo Farioli, Diogo Moreira, Matteo Bertelle, Xavier Artigas, Andrea Migno, Matteo Gabarrini, Sammy Halbert, Tito Rabat, Elia Bartolini, Mattia Casadei, Nicola Carraro e Alessandro Zaccone.

Quindi vedremo in azione anche Alberto Surra, Ivan Ortolà, Michael Ruben Rinaldi, Mattia Pasini, José Antonio Rueda, Manuel Gonzalez, Tatsuki Suzuki, Filippo Fuligni, Luca Ottaviani, Danilo Petrucci, Remy Gardner, Tom Neave, Tim Neave, Ferran Cardus, Lorenzo Gabellini, Marco Belli, Dennis Foggia, Andrea Verona, Thomas Chareyre, Andrea Mantovani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VR46RidersAcademy (@vr46ridersacademyofficial)

Leggi tutte le notizie di MotoGP su OA Sport...