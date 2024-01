Mikaela Shiffrin: scampato pericolo. L’annuncio sui social delle gare che salterà

Se per Corinne Suter la giornata di oggi è stata devastante, con la rottura del crociato e lo stop che sarà lunghissimo, è andata sicuramente meglio a Mikaela Shiffrin. La statunitense è finita a terra nella discesa di Cortina e la situazione non faceva sicuramente ben sperare, invece, dopo i primi esami, la condizione fisica del fenomeno dello sci alpino al femminile non sembra così grave.

La Federazione statunitense aveva annunciato che il crociato sia anteriore che posteriore sembrava ok dopo i controlli iniziale e ora è arrivato il posti su Instagram della leader di Coppa.

Le sue parole: “Grazie a tutti per il vostro sostegno e gli auguri. A questo punto la prendo giorno per giorno, e condividerò più informazioni o aggiornamenti man mano che ne so di più. Molto grata che non sia peggio, ma sono abbastanza dolorante al momento. Non scierò per il resto del fine settimana e non scierò a Kronplatz. Oltre a questo, è abbastanza difficile dirlo in questo momento. Ho bisogno di un po’ di tempo per elaborare con il mio team e vedere come si sente nei prossimi giorni! Grazie a tutti!”.

In chiusura: “Come ho detto, oh mio Dio… Guardare i risultati della nostra squadra di velocità oggi mi ha fatto sorridere tantissimo!! Congratulazioni a tutti, non vedo l’ora di guardare il resto del weekend”.

Per Shiffrin dunque previste almeno tre gare saltate e la classifica di Coppa generale potrebbe virtualmente riaprirsi.

Foto: Instagram Shiffrin