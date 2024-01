Matteo Berrettini si complimenta con Sinner: il post ironico sui social

Una giornata da segnare nell’almanacco, quella del 26 gennaio 2024. La data in cui Jannik Sinner, battendo Novak Djokovic, diventa il primo italiano a raggiungere la finale degli Australian Open che disputerà nella mattinata tricolore di domenica. E dopo la sua vittoria, in tanti hanno voluto fare i complimenti all’altoatesino.

Dal mondo del tennis tanti giocatori hanno voluto far sentire il proprio apporto. A partire da Matteo Berrettini, che posta una storia con la foto di Sinner scrivendo un ironico ‘Bravino…’ con due emoji del fuoco di fianco per lasciare intendere come il numero 4 al mondo stia giocando in maniera ineluttabile per gli avversari.

Ma anche altri giocatori azzurri hanno fatto sentire la propria voce, da Jasmine Paolini a Lorenzo Musetti, da Lorenzo Sonego a Fabio Fognini oltre all’account del Piatti Tennis Center, che ha cresciuto Jannik fino al 2022, quando ci fu una separazione al momento dolorosa, ma che sta portando adesso i propri frutti.

Anche altre personalità italiane si sono spinte sotto l’account Instagram di Sinner. Il Milan, squadra tifata dal ragazzo di San Candido, si è fatto sentire con un bel ‘bravo’, affiancato dall’account ufficiale della Formula 1. Si unisce anche l’informazione, dai quotidiani sportivi come Tuttosport e Corriere dello Sport al canale di Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio che ha avuto per due volte ospite lo stesso tennista. Su Facebook invece si unisce al coro anche Matteo Salvini: il vicepresidente del Consiglio dei Ministri scrive su Facebook: “Applausi a Jannik Sinner che batte Djokovic e diventa il primo tennista italiano a raggiungere la finale degli Australian Open. Campione vero”.

LA STORIA INSTAGRAM DI MATTEO BERRETTINI

Foto: LaPresse