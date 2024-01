Lotta, Campionati Italiani Assoluti 2024: assegnati i titoli nazionali dello stile libero

Al PalaPellicone di Ostia va in archivio anche la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di lotta olimpica, in cui sono stati assegnati tutti i titoli nazionali nello stile libero maschile. Oltre 100 atleti impegnati per un evento sempre affascinante e importante in vista degli appuntamenti internazionali con in palio le medaglie.

Per quanto riguarda le categorie di peso olimpiche, è arrivato il primo oro in carriera ai tricolori di Alessandro Nini nei 65 kg, mentre hanno bissato il titolo dell’anno scorso Raul Caso nei 74 kg, Benjamin Honis nei 97 kg e Abraham Conyedo nei 125 kg. Da segnalare anche il trionfo di Givi Davidovi nei 57 kg e di Aron Caneva negli 86 kg.

Nelle categorie non olimpiche, Pasquale Liuzzi e Gabriele Niccolini hanno conquistato il primo titolo nazionale assoluto della carriera rispettivamente nei 61 e 79 kg. Settimo sigillo tricolore invece per Gianluca Talamo (70 kg), mentre l’ultimo oro è stato assegnato a Salvatore Diana nei 92 kg.

TITOLI ITALIANI LOTTA 2024

Stile libero

57kg – Givi Davidovi – CUS Torino

61kg – Pasquale Liuzzi – Wrestling Liuzzi

65kg – Alessandro Nini – Geko’s Club Roma

70kg – Gianluca Talamo – Carabinieri Roma

74kg – Raul Caso – Esercito Roma

79kg – Gabriele Niccolini – Fiamme Oro Roma

86kg – Aron Caneva – Esercito Roma

92kg – Salvatore Diana – Fiamme Rosse

97kg – Benjamin Honis – Mandraccio Roma

125kg – Abraham Conyedo – Esercito Roma

Foto: Lapresse