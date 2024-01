LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2024 in DIRETTA: gli azzurri devono recuperare punti su Karl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della tappa di Snowboard PSL di Bad Gastein, gara valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Il programma odierno prevede le qualificazioni a partire dalle ore 14:00, mentre dalle 18:30 andranno in scena gli scontri diretti.

L’Italia sta vivendo un momento di forma senza precedenti, la profondità del movimento non è mai stata all’apice come in questo momento storico, gli azzurri vengono da una tappa di Snowboard PSL con 3 podi, ottenuti da Daniele Bagozza, Lucia Dalmasso e Edwin Coratti. Saranno numerosi gli azzurri al via delle qualificazioni, oltre quelli già citati, saranno della partita Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Aaron March, Maurizio Barmolini, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Maurizio Barmolini sarà sicuramente motivato a far bene visto che, su quesa pista, lo scorso anno ottenne la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Al maschile gli azzurri proveranno a recuperare terreno in classifica generale, che al momento vede in testa Benjamin Karl con con Coratti e Bormolini a inseguire. Al femminile la leader è al momento Ramona Theresia Hofmeister, ma Lucia Dalmasso è subito alle sue spalle.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della tappa di Snowboard PSL di Bad Gastein, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdervi davvero nulla, le fasi finali prenderanno il via alle ore 18:30!

Foto: FISI

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...