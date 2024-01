La stampa estera celebra Sinner: “Ha indicato la via ai giovani e posto fine all’era di Djokovic”

Una mattinata che sicuramente entra nella storia del tennis tricolore. Jannik Sinner è il primo azzurro ad arrivare in finale agli Australian Open e lo fa in grande stile, battendo in quattro set il numero uno al mondo Novak Djokovic in semifinale. Domenica l’altoatesino si giocherà il titolo con Daniil Medvedev.

Se nel Bel Paese l’esaltazione è ovviamente tantissima, in tutto il mondo arrivano le celebrazioni per il numero quattro al mondo. A partire dalla Francia: “Il re è caduto. Un gap impossibile da colmare contro un giocatore che lo aveva già dominato due volte alla fine della scorsa stagione” le parole de l’Equipe.

Su Marca invece leggiamo: “Sinner si prende la corona australiana da Djokovic che perde dopo 2195 giorni. Gli spettatori si sono resi conto di stare assistendo a qualcosa di storico”.

La BBC invece: “Finisce il regno di Djokovic, Sinner in finale all’Australian Open. La domanda da molto tempo, specie qui a Melbourne, e’ stata: perché le giovani generazioni non riescono a fermare Djokovic? Sinner ha mostrato la via. Il modo in cui ha battuto Nole dà la misura della sua crescita, Jannik è un impasto di potenza e precisione, la sua capacità di resettare è impressionante”.

Dagli Stati Uniti, USA Today: “Sinner mette fine all’era di Djokovic agli Australian Open”.

Foto: Lapresse