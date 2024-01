La profezia di Tommaso Sala: “Quando farò due manche buone, so che…”

Tommaso Sala ha concluso al nono posto lo slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro ha arpionato un buon piazzamento sulla mitica pista Planai, teatro di una grande Classica in notturna del Circo Bianco. Dopo il 13mo tempo firmato nella prima manche, l’italiano è riuscito a recuperare quattro piazze nel secondo atto in terra austriaca e ha ottenuto uno dei migliori risultati in stagione (era stato settimo ad Adelboden e nono a Kitzbuehel).

Il 28enne, che sta inseguendo la prima top-5 in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, deve ancora mettere insieme le due manche nello stesso evento tra i rapid gates. Indubbiamente il potenziale tecnico e agonistico dell’azzurro è rilevante, c’è bisogno di affinare alcuni dettagli per poter ambire ai piani alti della classifica in ogni gara, a cominciare dagli slalom in programma tra Chamonix e Bansko a inizio febbraio.

Tommaso Sala ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono contento della prestazione, sto sciando forte. Ho fatto tanti errori, mi manca continuità da cima a fondo, ma sono consapevole che quando farò bene due manche buone mi giocherò qualcosa di grosso“.

Foto: Lapresse