Koyong Classic 2024: nella notte la prima di Sinner, in campo anche Rune e Murray

Questa notte Jannik Sinner darà il via al suo 2024. L’altoatesino ha deciso di avere impegni ufficiali prima dell’Australian Open, ma è uno dei grandi protagonisti del Kooyong Classic, torneo di esibizione che si disputa da domani a venerdì in quel di Melbourne. Una sorta di allenamento intensivo per il numero quattro del mondo, per iniziare a prendere un po’ il ritmo partita, ma senza spendere troppe energie.

Il primo avversario dell’anno per Jannik sarà l’australiano Marc Polmans, numero 186 della classifica mondiale e che ha ricevuto una wild card per partecipare al primo Slam della stagione. Non ci dovrebbe essere troppi problemi per Sinner contro un giocatore di caratura nettamente inferiore. Sarà comunque importante testare la condizione del nativo di San Candido a pochi giorni dal via degli Australian Open.

Una prima giornata del Kooyong Classic, però, che non vede protagonista solo l’azzurro, ma ci sono anche alcune partite decisamente interessanti. Subito dopo la sfida di Sinner, si giocherà quella tra Andy Murray e Marin Cilic, due veterani del circuito che potrebbero mettere in scena sicuramente un match equilibrato e avvincente.

Dopo sarà il momento di Holger Rune, reduce dalla sconfitta nella finale di Brisbane con Dimitrov. Il giovane danese avrà un test decisamente importante con il russo Karen Khachanov, che può essere un avversario molto pericoloso sul cemento australiano, come dimostra la semifinale raggiunta lo scorso anno a Melbourne. A chiudere in serata la sfida tra l’americano Frances Tiafoe ed il cinese Zhang Zhizhen, con soprattutto il tennista statunitense che proverà sicuramente a far divertire il pubblico ricordando che si tratta di un match d’esibizione.

FOTO: LaPresse

