Kooyong Classic, Jannik Sinner sfiderà all’esordio un australiano di origine sudafricana

Si aprirà col botto l’edizione 2024 del Kooyong Classic di tennis, torneo d’esibizione che si giocherà a Melbourne: mercoledì 10 gennaio, all’1.00 ora italiana, Jannik Sinner esordirà contro l’australiano di origini sudafricane Marc Polmans.

I due non si sono mai affrontati in un match ufficiale del circuito ATP: si tratta di una prima assoluta. Polmans è attualmente il numero 156 del ranking mondiale, e giocherà il Kooyong Classic in quanto ha ricevuto una wild card per gli Australian Open che gli ha permesso di evitare le qualificazioni.

Polmans, classe 1997, è un tennista destrorso che gioca il rovescio a due mani, e nell’ottobre del 2020 si è spinto fino al numero 112 del ranking ATP. Nei tornei del Grand Slam non è mai andato oltre il secondo turno, mentre non ha mai vinto all’esordio agli US Open.

Le migliori soddisfazioni in carriera le ha avute in doppio, raggiungendo le semifinali del doppio maschile agli Australian Open nel 2017, anno in cui ha toccato il numero 68 del mondo nella specialità. Nel doppio misto è arrivato in semifinale agli Australian Open sia nel 2021 che nel 2023.

Foto: LaPresse

