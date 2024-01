Kooyong Classic, Jannik Sinner lascia solamente le briciole a Casper Ruud

Prestazione autorevole per Jannik Sinner nel secondo incontro del Kooyong Classic 2024, storica esibizione in scena al Kooyong Stadium di Melbourne (Australia). L’azzurro ha dominato Casper Ruud chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo 1 ora e 13 minuti di gioco. Il numero 4 del mondo ha giocato una partita al limite della perfezione, lasciando solamente le briciole al norvegese e dimostrando un ottimo stato di forma.

A differenza di quanto visto nel debutto stagionale con Marc Polmans, Sinner è stato cinico sin dall’inizio della partita. L’azzurro ha strappato il servizio all’avversario nel terzo game del match, trasformando la seconda palla break a disposizione. L’altoatesino ha poi consolidato il vantaggio con un nuovo break, questa volta a zero, per poi chiudere 6 giochi a 2 il primo set.

Andamento speculare anche per il secondo parziale: come avvenuto in precedenza, Sinner ha piazzato il break nel terzo game sfruttando nuovamente la seconda chance avuta. Ruud ha provato a rimanere in scia all’avversario vincendo il gioco più lungo della partita, il quinto, in cui ha recuperato da 0-40. Nonostante ciò il norvegese non è riuscito ad impensierire in risposta l’avversario, che ha veleggiato fino al 5-3, quando ha sigillato il match con un break a zero.

L’azzurro ha dimostrato di essere in grande forma psico-fisica, giocando un match solido sia al servizio che da fondo campo. Sinner è riuscito a limitare il più possibile gli errori non forzati, senza rinunciare ad aggredire l’avversario alla prima occasione utile. Alla battuta l’azzurro non ha mai concesso nulla al norvegese, che ha vinto solamente 8 punti in risposta in tutto il match. A sua volta l’italiano è invece riuscito ad essere sempre pericoloso nei turni di battuta dell’avversario, conquistando 30 punti sul servizio di Ruud.

Foto: Grant Treeby

