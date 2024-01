Sorteggio Australian Open 2024: Jannik Sinner nella stessa parte del tabellone di Djokovic, Berrettini contro Tsitsipas al 1° turno!

Alle 03.00 italiane (13.00 locali) si è tenuto il sorteggio degli Australian Open 2024. Il tabellone principale degli uomini e delle donne è stato svelato. Sarà aperta la caccia ai campioni del 2023, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, con il serbo che va in cerca del 25° Slam in carriera, mentre la bielorussa vuole concedere il bis dopo quanto accaduto circa 12 mesi fa nella terra dei canguri.

SORTEGGIO TABELLONE UOMINI

Djokovic e Alcaraz – Il campione nativo di Belgrado inizierà la sua avventura affrontando un qualificato e nel possibile ottavo di finale potrebbe andare in rotta di collisione con l’americano Ben Shelton. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, invece, affronterà l’esperto Richard Gasquet e in un ottavo eventuale potrebbe esserci la sfida contro lo statunitense Tommy Paul.

Sinner e Medvedev – Il nostro Jannik Sinner è stato sorteggiato nella stessa parte di tabellone di Djokovic, quindi potrebbe giocare contro il n.1 del mondo in un’ipotetica semifinale. L’esordio dell’altoatesino sarà contro l’olandese Botic van de Zandschulp e in un possibile ottavo vi potrebbe essere il russo Karen Khachanov. A proposito di russi, Daniil Medvedev inizierà il proprio percorso sfidando un qualificato e negli ottavi ci potrebbe essere l’affascinante incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov, in grande forma.

Altri italiani – Parlando degli altri giocatori nostrani, Lorenzo Musetti affronterà il francese Benjamin Bonzi nel primo turno e nel terzo (eventuale) potrebbe giocare contro il greco Stefanos Tsitsipas, qualora quest’ultimo riuscisse a battere Matteo Berrettini, visto il primo round da brividi che si è venuto a creare. Non un buon sorteggio per il romano. E’ andata bene a Matteo Arnaldi che giocherà contro la wild card, Adam Waldon, per poi incrociare il vincente del primo round tra Alex de Minaur e il canadese Milos Raonic. Difficile sarà per Lorenzo Sonego che affronterà il britannico Daniel Evans e potrebbe ritrovarsi Alcaraz nel 2° turno.

Riepilogando schematicamente:

[4] J. Sinner vs B. Van de Zandschulp

[25] L. Musetti vs B. Bonzi

M. Arnaldi vs [WC] Walton

L. Sonego vs D. Evans

M. Berrettini vs [7] S. Tsitsipas

TABELLONE UOMINI AUSTRALIAN OPEN 2024

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE UOMINI AUSTRALIAN OPEN 2024

[1] N. Djokovic vs [16] B. Shelton

[12] T. Fritz vs [7] S. Tsitsipas

[4] J. Sinner vs [15] K. Khachanov

[10] A. De Minaur vs [5] A. Rublev

[8] H. Rune vs [9] H. Hurkacz

[13] G. Dimitrov vs [3] D. Medvedev

[6] A. Zverev vs [11] C. Ruud

[14] T. Paul vs [2] C. Alcaraz

SORTEGGIO TABELLONE DONNE

Sabalenka e Swiatek – Sabalenka inizierà il proprio percorso contro una qualificata e in un possibile ottavo di finale potrebbe avere l’impegnativo match contro la russa Liudmila Samsonova. Non può sorridere la n.1 del mondo, Iga Swiatek, che incrocerà chi ha vinto in passato (2020) questo torneo, la statunitense Sofia Kenin, e in possibile ottavo ha all’orizzonte la ceca Veronika Kudermetova.

Le italiane – Sei le tennista italiane in tabellone. Jasmine Paolini giocherà contro la russa Diana Shnaider e non sarà un’avversaria semplice, mentre Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Sara Errani troveranno due qualificate. Lucia Bronzetti non è stata troppo fortunata nell’aver pescato la testa di serie n. 28, Lesia Tsurenko. A chiusura del cerchio Camila Giorgi affronterà in un primo turno succulento Victoria Azarenka, n.18 del seeding.

Riepilogando schematicamente:

[26] J. Paolini vs D. Shnaider

M. Trevisan vs Q

C. Giorgi vs [18] V. Azarenka

E. Cocciaretto vs Q

S. Errani vs Q

L. Bronzetti vs [28] L. Tsurenko

TABELLONE DONNE AUSTRALIAN OPEN 2024

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE DONNE AUSTRALIAN OPEN 2024

[1] I. Swiatek vs [15] V. Kudermetova

[11] J. Ostapenko vs [7] M. Vondrousova

[3] E. Rybakina vs [14] D. Kasatkina

[12] Q. Zheng vs [5] J. Pegula

[8] M. Sakkari vs [10] B. Haddad Maia

[16] C. Garcia vs [4] C. Gauff

[6] O. Jabeur vs [9] B. Krejcikova

[13] L. Samsonova vs [2] A. Sabalenka

