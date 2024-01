Kooyong Classic, il torneo non assegna punti ATP. E i montepremi sono personalizzati…

Il Kooyong Classic 2024 di tennis è un torneo d’esibizione, e proprio per questo motivo non fa parte del circuito ATP e non assegna punti per il ranking: gli atleti lo utilizzano per affinare la condizione in vista degli imminenti Australian Open, che si disputeranno sempre a Melbourne.

Dato che questa manifestazione non ha un tabellone, non essendo ad eliminazione diretta, ma ad inviti, non c’è un montepremi definito per ogni turno superato: il numero di match a cui ciascun giocatore prenderà parte, così come l’ingaggio, dipenderanno dagli accordi intercorsi tra il tennista stesso e gli organizzatori.

Le cifre che ciascun tennista percepirà, dunque, non sono state e non verranno rivelate, un po’ come accaduto a Riad nel match d’esibizione della Season Tennis Cup tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Carlos Alcaraz. L’importante è che gli organizzatori offrano un prodotto interessante per televisioni e spettatori.

CALENDARIO 1A GIORNATA KOOYONG CLASSIC TENNIS 2024

Mercoledì 10 gennaio

Dall’1.00 ora italiana

Jannik Sinner (Italia)-Marc Polmans (Australia)

A seguire

Andy Murray (Gran Bretagna)-Marin Cilic (Croazia)

A seguire

Holger Rune (Danimarca)-Karen Khachanov (Russia)

Non prima delle 5.00 ora italiana

Frances Tiafoe (USA)-Zhang Zhizhen (Cina)

Foto: LaPresse

