Judo, il tabellone degli italiani al Grand Prix di Odivelas. Strada in salita per Basile e Pirelli

Giornata di vigilia in vista del Grand Prix Portogallo 2024, appuntamento inaugurale della nuova stagione del World Tour di judo in programma sui tatami di Odivelas fino a domenica 28 gennaio. Quest’oggi è stata effettuata la cerimonia di sorteggio dei tabelloni, che ha delineato il possibile percorso degli atleti italiani presenti in terra lusitana.

Da segnalare due defezioni rispetto ai giorni scorsi tra le fila della delegazione azzurra, con Matteo Piras (66 kg) e Daniele Accogli (100 kg) che non prenderanno parte alla manifestazione. Saranno dunque 17 in tutto i nostri portacolori impegnati alle porte di Lisbona con l’obiettivo di cominciare bene l’annata agonistica e raccogliere tanti punti per i ranking mondiali e olimpici.

Sorteggio da brividi nei -60 kg per Andrea Carlino, in rotta di collisione già al secondo turno con il coreano n.3 al mondo Harim Lee, mentre Angelo Pantano dovrà superarsi a sua volta per superare lo scoglio dell’emergente azero Bayramov nel cammino verso i quarti. Strada in salita nei -66 kg anche per il campione olimpico di Rio 2016 Fabio Basile, che pesca subito il forte russo Abuladze e a seguire eventualmente il quotato israeliano Flicker.

Obiettivo podio difficile ma non impossibile nei -73 kg per Vincenzo Pelligra e Alessandro Magnani, mentre nei -81 kg Antonio Esposito debutta con l’uzbeko Boltaboev e Kenny Komi Bedel con l’abbordabile argentino Morales per sfidare poi il campione del mondo 2019 Sagi Muki. Nei -100 kg Gennaro Pirelli sogna il colpaccio, ma rischia di incrociare agli ottavi il brasiliano Buzacarini e soprattutto ai quarti il russo campione iridato in carica Adamian. Primi due turni accessibili nei pesi massimi per Kwadjo Anani, in vista di un possibile ottavo con l’olandese Snippe.

In campo femminile l’Italia schiera diverse giovani seconde linee che devono fare esperienza in questi contesti come Asia Avanzato e Giulia Ghiglione nei -48 kg, Ilaria Finestrone nei -52 kg, Carlotta Avanzato nei -57 kg e Irene Caleo nei -78 kg, tutte a caccia di un exploit a sorpresa per scalare le gerarchie interne ed impressionare la direzione tecnica nazionale. Aspettative maggiori forse per Irene Pedrotti nei -70 kg, ma con all’orizzonte un duro secondo turno con la tedesca Butkereit, mentre nei -63 kg Flavia Favorini (eventuale ottavo con la n.8 del ranking britannica Renshall) e Savita Russo (possibile ottavo con l’israeliana Shemesh) puntano in alto per continuare a sognare la qualificazione olimpica.

Foto: IJF