Hokey ghiaccio, Gangwon 2024 : ok USA e Canada, in campo femminile bene Svezia e Svizzera

Termina un’altra giornata di competizioni di hockey ghiaccio alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Quattro le partite disputate oggi, sabato 27 gennaio, due per il torneo a sei maschile e due per quello femminile

Nel ciruito maschile buona partenza per gli Stati Uniti, abili a imporsi di misura sulla Slovacchia con il risultato di 4-5. Tutto decisamente più semplice invece per il Canada, team che ha passeggiato contro i padroni di casa sudcoreani per 0-8.

In campo femminile vittoria netta invece per la Svezia, passata per 1-5 al cospetto delle vicine nordiche della Norvegia. Bene poi la Svizzera, la quale ha regolato la Francia per 0-2.

Domani, domenica 28 gennaio, si affronteranno Giappone-Norvegia, Repubblica Ceca-Slovacchia, Germania-Francia e Finlandia-Corea del Sud

Foto: Shutterstock