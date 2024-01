Hockey ghiaccio: Stati Uniti e Svezia trionfano a Gangwon 2024. Battute Repubblica Ceca e Giappone

Si concludono le competizioni di hockey su ghiaccio a sei alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024. Nell’ultima giornata di competizioni sono arrivati gli ultimi responsi che hanno incoronato gli Stati Uniti e la Svezia, oro rispettivamente nel torneo maschile e femminile.

Due gare letteralmente senza storie quelle andate in scena nel Gangneung Hockey Centre. La compagine nordamericana ha regolato la Repubblica Ceca con un netto 0-4, aprendo le marcature con Berchild (8:39) nel primo periodo e raddoppiando poi nel secondo con Urblert (21:04). A mettere la ciliegina sulla torta nuovamente Berchild e poi Torre con due reti segnate rispettivamente al 40:09 e al 43:25 dell’ultimo atto. La medaglia di bronzo è andata invece alla Finlandia che, di misura, ha superato il Canada per 4-5.

Trionfo per 4-0 anche per le nordiche che, nel vìs-a-vìs, hanno arginato con ordine il Giappone, trovando l’1-0 al 9:02 con Grillfors e la seconda rete dopo appena due minuti con Westerlind. Dopo un tempo senza reti, la Svezia ha poi preso il largo con Norwen (31:00) e Ostermann (4-0). Bronzo infine per la Germania, vittoriosa contro la Svizzera per 1-3.

