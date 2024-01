Gangwon 2024, definite le quattro finaliste dei tornei di hockey ghiaccio

Si sono definite le finali, maschili e femminili, del torneo di hockey ghiaccio per quanto riguarda i Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle quattro semifinali. Al Gangneung Hockey Centre abbiamo assistito a quattro match, due per ogni comparto.

Nella prima semifinale del torneo a 6 femminile, la Svezia ha avuto la meglio della Germania con un netto 6-1. Vantaggio con Vitalisson dopo 8:52, quindi raddoppio di Grillfors al 16:37, prima del 3-0 di Svanefjord al 18:05. Le scandinave non si fermano e chiudono con 3 reti anche nel periodo finale con Lindgren, Carlsson e ancora Svanefjord. Per la Germania arriva la rete della bandiera di Pfalz quasi allo scadere.

Nella seconda semifinale Svizzera-Giappone arriva il successo dei nipponici per 2-1. Vantaggio elvetico con Muller al minuto 10:06, quindi pareggio immediato dei giapponesi con Fukuzawa dopo soli 32 secondi, quindi sorpasso decisivo a firma di Numabe al 24:26.

Nella prima semifinale maschile, invece, la Repubblica Ceca stende la Finlandia per 3-1. Vantaggio di Nedorost al 17:14, quindi raddoppio di Belohorsky al 19:06, prima del 3-0 di Novak al 29:11. Gli scandinavi accorciano con Kahkonen nel terzo periodo, ma ormai è troppo tardi.

Nella seconda semifinale Canada-Stati Uniti grande spettacolo e punteggio finale di 6-5 per il team a stelle e strisce dopo gli shoot-out.

