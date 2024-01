Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vince Asiago, mentre cade Bolzano

Il 2024 della ICE Hockey League inizia con ben sei match in programma nella serata di Capodanno. 12 squadre sul ghiaccio, di cui due italiane.

Asiago stende Voralberg con il punteggio di 5-2. I veneti partono forte con le reti di Ierullo (3:55) e Rapuzzi (8:06), quindi arriva addirittura il poker con Gennaro (29:38) e Finoro (33:49). Nel finale accorciano van Nes e Maier, prima che Rapuzzi fissi il punteggio sul 5-2 a 56 secondi dalla conclusione.

Cade, invece, Bolzano che subisce una sconfitta per 2-4 in casa per mano di Innsbruck. Foxes avanti con Vandane dopo 2:38, quindi austriaci che ribaltano tutto con Rockwood, Green e Mackin. Parlett riapre i conti per i biancorossi con il 2-3 al 37:31, ma Roy chiude i discorsi con il 2-4 a 8 secondi dalla fine.

Negli altri incontri la capolista Fehervar viene travolta da Lubiana per 1-5, Salisburgo passa per 2-1 sul ghiaccio di Graz, quindi Linz passa in casa di Villach per 5-2, infine Klagenfurt domina per 6-1 su Vienna.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 Hydro Fehervar AV 19 34 20 10 2 2 115 95 +20 66

2 EC-KAC 33 18 7 3 5 116 75 +41 65

3 EC Red Bull Salzburg 32 17 8 5 2 97 77 +20 63

4 Steinbach Black Wings Linz 33 16 9 3 5 113 80 +33 59

5 HCB Südtirol Alperia 33 16 13 4 0 93 82 +11 56

6 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 32 14 10 3 5 91 89 +2 53

7 EC iDM Wärmepumpen VSV 32 14 12 4 2 109 97 +12 52

8 HC Pustertal Wölfe 32 14 14 1 3 92 91 +1 47

9 BEMER Pioneers Vorarlberg 33 12 17 1 3 105 113 -8 41

10 HK SZ Olimpija 32 10 15 4 3 92 102 -10 41

11 spusu Vienna Capitals 32 6 17 5 4 78 120 -42 32

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 32 6 17 4 5 81 125 -44 31

13 Moser Medical Graz99ers 32 5 19 4 4 65 101 -36 27

Credit: Serena Fantini

