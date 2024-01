Gangwon 2024, Townshend vince l’oro nello slopestyle maschile dello sci freestyle

Esulta lo statunitense Henry Townshend nella gara di slopestyle maschile valida per le Olimpiadi Invernali Giovanili 2024 in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). Dopo essersi qualificato per la finale con il settimo miglior punteggio (78.00), l’atleta a stelle e strisce trova un ottimo 90.25 nella prima run della finale e ciò basta per aggiudicarsi la medaglia d’oro.

Secondo il giapponese Olly Nicholls con l’85.75 della seconda manche e terzo il finlandense Jaakko Koskinen con l’83.75 della terza run. Appena giù dal podio troviamo poi lo svizzero Viktor Alexander Maksyagin (76.25), mentre chiude al quinto posto il ceco Petr Muller (67.75).

Sesto invece il neozelandese Luke Harrold (65.25), settimo lo svizzero Lars Ruchti (63.00) e ottavo il canadese Matthew Lepine (62.25). A chiudere la top ten ci sono poi lo svizzero Alois Panchaud (61.75) e il canadese Charlie Beatty (37.35). Da segnalare che in questa gara non erano presenti italiani.

