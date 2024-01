Gangwon 2024, Noemie Wiedmer e Jonas Chollet vincono nello snowboardcross, azzurri fuori in batteria

Prime medaglie assegnate anche dallo snowboardcross alle Olimpiadi invernali giovanili 2024 di Gangwon (Corea del Sud). Erano in gara oggi sia gli uomini che le donne dalle batterie fino alle finali.

Al femminile successo per la svizzera Noemie Wiedmer che ha battuto le due francesi Maja-Li Iafrate Danielsson e Lea Casta. Le azzurre Lisa Francesia Boirai e Aurora Drolma Dusi sono arrivate rispettivamente in sesta e ottava posizione in batteria. Era necessario piazzarsi fra le prime quattro dei rispettivi gruppi per approdare in semifinale.

Al maschile vittoria invece per il transalpino Jonas Chollet davanti al canadese Anthony Shelly e il brasiliano Zion Bethonico. Federico Casi e Tommaso Costa hanno sfiorato l’accesso in semifinale, chiudendo le loro batterie in quinta e in sesta posizione (con Casi a un solo punto dalla quarta piazza).