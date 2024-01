Gangwon 2024, Manuel Senoner si tinge d’argento nella combinata nordica maschile!

Arriva un’altra meravigliosa medaglia per l’Italia nei Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). La squadra azzurra sta disputando una kermesse eccezionale, sopra ad ogni aspettativa. Questa volta è la combinata nordica a rimpinguare il medagliere, con il luccicante argento di Manuel Senoner (il quarto metallo di questo colore italiano) nella Gundersen maschile dominata dall’austriaco Andreas Gfrerer.

E’ sul trampolino che Gfrerer fa la differenza sul resto della concorrenza, volando fino a 112 metri che gli valgono un punteggio di 141.00 e ben 28″ di margine sul primo inseguitore alla partenza dei 6km di fondo. Dietro all’austriaco, dopo il segmento di salto, c’è grande battaglia per le altre due posizioni sul podio con cinque combinatisti racchiusi in meno di 20″, compreso l’azzurro Manuel Senoner, quarto dopo la prima parte di gara a 35″ dalla testa.

L’azzurro sfodera tutti i suoi cavalli sugli sci stretti, come parte la gara si mette davanti al gruppetto inseguitore e inizia a dettare il suo passo, che dopo appena duemila metri diventa insostenibile per tutti i suoi avversari. A questo punto Senoner prova anche a riavvicinarsi a Gfrerer, ma l’austriaco è in totale controllo e non lascia spazio a possibili ribaltamenti. E’ una cavalcata verso l’argento per l’italiano, che chiude a 24″ dalla medaglia d’oro. Il podio è completato dal tedesco Jonathan Graebert, che in volata, dopo una rimonta eccezionale nel fondo, batte l’austriaco David Liegl. Il secondo azzurro in gara, Bryan Venturini, chiude 14° a 2’20” dalla testa.

Tutto come da copione nel settore femminile per quel che riguarda la medaglia d’oro, con la finlandese Minja Korhonen che asfalta tutte le sue avversarie. La giovane classe 2007, già sul podio in Coppa del Mondo, vince sia il segmento di salto, sul trampolino che nel 2018 ospitò le Olimpiadi dei grandi, sia i 4km di fondo, distanziando notevolmente la concorrenza. Alle sue spalle la Slovenia piazza un doppio colpo da podio, con l’argento che va a Teja Pavec (+47″) e il bronzo a Tia Malovrh (+1’11”), capace di rimontare una posizione sugli sci stretti che le regala la medaglia ai danni della finnica Heta Hirvonen.

Non basta un’egregia frazione nello sci di fondo per l’azzurra Giada Delugan per dare l’assalto al podio. La giovane italiana chiude la sua gara in sesta posizione (+2’14”), preceduta da una manciata di secondi anche dalla norvegese Ingrid Laate. Delugan sugli sci stretti rimonta quattro posizioni, al contrario di Anna Senoner che non riesce a tenere il ritmo delle migliori e viene risucchiata dalla settima alla decima piazza. Appuntamento con la combinata nordica a Gangwon fissato per mercoledì 31 gennaio, con il Mixed Team che chiuderà il programma di questi Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024.

Foto: LaPresse