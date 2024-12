Combinata nordica femminile, Haruka Kasai svetta nel PCR di Lillehammer. Azzurre nelle retrovie

Si è appena concluso il primo atto ufficiale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di combinata nordica, che ha visto imporsi Haruka Kasai nel Provisional Competition Round sul trampolino piccolo HS98 di Lillehammer. L’impianto norvegese ospita questo weekend l’appuntamento inaugurale del circuito maggiore riservato alle donne, con in programma due gare individuali (una Gundersen ed un’Individual Compact).

La ventenne nipponica ha sfruttato al meglio condizioni meteo di favore (1.44 m/s di vento frontale), raggiungendo quota 92 metri con un buon atterraggio e portandosi davanti a tutte con 102 punti. Alle sue spalle si è inserita l’austriaca Claudia Purker, che partirebbe così nel segmento di fondo dell’Individual Compact (in caso di cancellazione del segmento di salto) con un distacco di 6″ dalla prima, precedendo la tedesca Ronja Loh (terza a 12″) e la giovanissima slovena classe 2008 Tia Malovrh (quarta a 17″).

A seguire in classifica troviamo la tedesca Svenja Wuerth, quinta (22″ di gap eventualmente in ottica Individual Compact) nonostante una caduta in fase di atterraggio dopo essersi spinta fino ai 100.5 metri grazie ad una bufera di vento frontale. Buona prestazione nel salto per la detentrice della Sfera di Cristallo Ida Marie Hagen, sesta a 26″ e favorita d’obbligo nel caso in cui venisse presa in considerazione questo PCR per l’Individual Compact.

Tutte nelle retrovie le quattro azzurre presenti in Norvegia per il debutto stagionale in Coppa del Mondo: 21ma Veronica Gianmoena a 1’00”, 23ma la diciassettenne Anna Senoner a 1’05”, 30ma Greta Pinzani a 1’15” e 31ma Daniela Dejori a 1’20”.