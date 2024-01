Il sogno delle azzurre, alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024 di Gangwon, nel torneo femminile 3×3 di hockey su ghiaccio si è interrotto. L’Italia infatti, nella semifinale tenutasi nella notte, è stata sconfitta nettamente dall’Ungheria con il punteggio di 14-4, sulla falsa riga di quanto avvenuto nel round robin, quando invece lo score era stato di 11-1.

Ora però per le ragazze di Luca Giacomuzzi è tempo di pensare alla possibilità comunque concreta di salire sul podio focalizzandosi sulla finale per il bronzo, che si giocherà domani alle ore 12:00 locali (alle 04:00 italiane, ndr). Sulla strada di Maddalena Bedont e compagne vi sarà la Cina, che nel derby asiatico contro le padrone di casa della Corea del Sud è uscita sconfitta per 6-4.

Foto: Diego Barbieri / FISG