NBA, risultati della notte (24 gennaio): notte di derby, vincono Knicks e Clippers. Show di Jokic a Indiana

Nella notte italiana di oggi si sono giocate cinque partite della stagione 2023-2024 di NBA . Una nottata all’insegno dei derby, con la battaglia della Grande Mela tra Brooklyn Nets e New York Knicks e quella della costa ovest tra Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. In campo anche Nikola Jokic e Simone Fontecchio. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Nel derby di Los Angeles vittoria per i Clippers che superano i Lakers 127-116. Padroni di casa che guidano quasi fin dall’inizio, provano l’allungo attorno a metà match, ma poi rischiano la rimonta dei Lakers prima dell’allungo finale che risulta decisivo. Partita decisa dalla tripla doppia di Kawhi Leonard che chiude con 25 punti, 10 assist e 11 rimbalzi. Ai Lakers, invece, non bastano i 27 punti e 10 assist di D’Angelo Russell. Vittoria esterna dei Denver Nuggets che espugnano il campo degli Indiana Pacers per 109-114. Vittoria che porta la firma, tanto per cambiare, di Nikola Jokic. Non solo per i 31 punti, 13 rimbalzi e 10 assist messi a segno, ma soprattutto perché nella parte finale del match, dal 100-100, ha segnato 10 dei 14 punti di Denver staccando Indiana. Da segnalare anche i 31 punti di Jamal Murray per i Nuggets.

Nel secondo derby di nottata vittoria per i New York Knicks che superano i Brooklyn Nets per 103-108. Vittoria in rimonta, con i Nets avanti per quasi tutto il match, ma che non riescono a chiuderla a inizio quarto quarto, dopo aver toccato anche il +10. Non bastano a Brooklyn i 36 punti di Mikal Bridges, mentre per i Knicks uomo partita è Julius Randle con 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Continua la corsa degli Oklahoma City Thunder che si salvano contro i Portland Trail Blazers vincendo 111-109. La decide Jalen Williams con un difficile canestro a 3” dalla fine, al termine di un match combattutissimo, giocato spesso punto a punto e dove spiccano, tanto per cambiare, i 33 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander.

Infine, partita folle a New Orleans, dove i Pelicans fanno registrare il proprio record di punti segnati in un match e battono gli Utah Jazz 153-124. Padroni di casa sempre avanti, che progressivamente sono scappati via, con i Jazz che non hanno potuto far nulla di fronte allo strapotere offensivo di NOP. Top scorer CJ McCollum con 33 punti, ma per i Pelicans spiccano anche i 17 punti e 11 assist di Zion Williamson, o i 17 punti e 12 rimbalzi di Jonas Valanciunas, ma soprattutto i 7 giocatori in doppia cifra nella vittoria record. Per Utah da segnalare i 25 minuti in campo per Simone Fontecchio, con 18 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (24 GENNAIO)

Indiana Pacers – Denver Nuggets 109-114

Brooklyn Nets – New York Knicks 103-108

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 153-124

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 111-109

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 127-116

Foto: LaPresse