Gangwon 2024, Giorgia Collomb non si ferma più e trionfa nel gigante femminile

Dopo l’argento in combinata Giorgia Collomb centra l’impresa e fa suo il gigante femminile valevole per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 che si stanno disputando a Gangwon (Corea del Sud).

La gara si è svolta presso il Jeongseon High 1 Ski Resort e ha visto la nostra portacolori dominare la scena. Al comando a metà gara, l’azzurra ha tenuto duro nella seconda, precedendo per appena 11 centesimi la svizzera Scheienne Zehnder. Completa il podio la svedese Astrid Hedin a 1.03.

Quarta posizione per la svizzera Justine Herzog con un distacco di 1.33, quinta la kazaka Alexandra Skorokhodova a 1.41, mentre è sesta la nostra Rita Granruaz a 1.53.

Settima posizione per la finlandese Amelie Bjorksten a 1.69, ottava per la tedesca Romy Ertl a 1.65, mentre non chiude la propria prova Camilla Vanni.

