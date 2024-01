LIVE Olimpiadi Invernali giovanili 2024, 29 gennaio in DIRETTA: azzurri per stupire tra fondo e combinata nordica

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della giornata di lunedì 29 gennaio delle Olimpiadi Invernali giovanili di Gangwon 2024. L’Italia, con 20 titoli ancora da assegnare, si trova incredibilmente e saldamente in testa al medagliere, dunque in lizza per un risultato storico.

Nella giornata odierna saranno presenti nella sprint femminile di sci di fondo Marie Schwitzer, Vanessa Cagnati e Stella Giacomelli, mentre nella competizione maschile t0ccherà a Federico Pozzi, Niccolò Giovanni Bianchi e Marco Pinzani.

Sfida importante nel curling misto a coppie tra Italia e Germania, mentre nella combinata nordica, dopo i buoni salti di allenamento, proveranno a stupire Anna e Manuel Senoner.

Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.