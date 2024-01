FOTO Jannik Sinner nuovo dio dell’arena: le foto con il trofeo al Colosseo fanno il giro del mondo

Prosegue il tour romano di Jannik Sinner. Il fuoriclasse altoatesino, atterrato ieri da Melbourne dopo aver vinto il primo slam della carriera agli Australian Open, nella giornata odierna ha svolto uno shooting fotografico privato all’interno del Colosseo.

Il nativo di San Candido ha raggiunto l’anfiteatro romano dopo l’interessante conferenza stampa svoltasi nella sede della Federtennis dove, tra i tanti argomenti, ha declinato l’invito a Sanremo 2024 e risposto alle tante domande dei giornalisti presenti.

Il soggiorno di Sinner nella Città Eterna non è finito. Dopo aver incontrato ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il tennista giovedì 1 febbraio sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui ci sarà anche la squadra azzurra che ha vinto lo scorso novembre la Coppa Davis.

L’atleta, visibilmente emozionato, è arrivato al Colosseo accompagnato da Daniela Santanché, attuale Ministra del turismo, e Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura. Era la prima volta, come confessato dal diretto interessato, che Jannik entrava nell’arena, dove si è concesso una serie di scatti con il Trofeo conquistato in Australia. Ecco alcune foto (già virali in tutto il mondo) del “nuovo” gladiatore italiano, in attesa della prossima battaglia.