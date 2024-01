Federica Brignone scavalcata da Gut-Behrami nella classifica di gigante. Ma Shiffrin arriva a grandi falcate…

Federica Brignone è uscita dopo poche porte nel gigante di Jasna, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana è caduta sull’esigente pista slovacca e ha marcato uno “zero” pesantissimo, frutto del peggior risultato della stagione tra le porte larghe dopo le due vittorie di Tremblant, i secondi posti di Soelden e Lienz, la terza piazza di Kranjska Gora, il sesto di Killington. L’azzurra ha così perso la testa della classifica di specialità e si è vista sfilare il pettorale rosso dalla svizzera Lara Gut-Behrami.

L’elvetica è infatti riuscita a chiudere al sesto posto (con un distacco di addirittura 4.49 dalla svedese Sara Hector) ed è balzata al comando della graduatoria di gigante: la rossocrociata svetta con 485 punti e può fare affidamento su 25 lunghezze di vantaggio nei confronti della nostra portacolori, ma attenzione perché la statunitense Mikaela Shiffrin si avvicina a grandi falcate (429 punti, -56 dopo la seconda piazza odierna). Sara Hector ha vinto a Jasna e insegue a -113.

Il duello tra Brignone e Gut potrà dunque proseguire nei prossimi appuntamenti, ma il perentorio rientro di Shiffrin fa paura. Mancano ancora quattro gare al termine della stagione: Kronplatz (Italia) il 30 gennaio, Soldeu (Andorra) il 10 febbraio, Are (Svezia) il 9 marzo, Saalbach (Austria) il 17 marzo. Federica Brignone sta inseguendo la seconda Sfera di Cristallo in gigante dopo quella del 2020 (nella stagione in cui trionfò anche nella generale), Lara Gut non è mai riuscita a fare festa, Shiffrin si è imposta nel 2019 e nel 2023.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI GIGANTE

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 485

2. Federica Brignone (Italia) 460

3. Mikaela Shiffrin (USA) 429

4. Sara Hector (Svezia) 372

5. Valerie Grenier (Canada) 327

6. Petra Vlhova (Slovacchia) 297

7. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 252

8. Zrinka Ljutic (Croazia) 177

9. Sofia Goggia (Italia) 160

10. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 147

Foto: Lapresse