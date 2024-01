F1, Verstappen “teme” la McLaren. “Potrebbe essere molto forte l’anno prossimo”

Max Verstappen non ha dubbi. Nella prossima stagione la scuderia da tenere sotto stretta osservazione sarà la McLaren. Il Campione del Mondo ha parlato del team competitor durante una puntata Talking Bull, podcast curato da Red Bull.

Secondo l’olandese i progressi mostrati dalla casa britannica nella stagione 2023 sono stati impressionanti: “Dietro di noi c’erano davvero alti e bassi, prima una squadra, poi un’altra. È lì che la battaglia era piuttosto serrata. Tutto dipenderà da quanto miglioreranno nel periodo invernale.

Il fenomeno ha poi proseguito: “Quella che penso che sia stata più impressionante dietro di noi considerato dove hanno iniziato a dove hanno finito è stata sicuramente la McLaren. Sembra che potrebbero essere molto forti l’anno prossimo”.

Poche ore fa Verstappen aveva indicato Lando Norris, in forza proprio alla McLaren, come potenziale “compagno di scuderia”; ennesimo attestato di stima in vista di una stagione che si preannuncia entusiasmante.

Foto: Live Photo Sport

Leggi tutte le notizie di Formula 1 su OA Sport...