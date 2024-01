F1, la McLaren toglie Lando Norris dalle mire della Ferrari e rinnova fino al 2027

Inizio di anno frizzante per quanto riguarda il mercato piloti in Formula Uno. Anche se il via del Mondiale 2024 è ancora lontano (sabato 2 marzo andrà in scena il Gran Premio del Bahrain), molto è già avvenuto al di fuori della pista. Mentre la Ferrari ufficializzava il suo rinnovo con Charles Leclerc (in attesa di fare lo stesso con Carlos Sainz), infatti, anche la McLaren ha blindato il suo pilota numero 1.

Lando Norris ha messo nero su bianco con il team di Woking fino al termine della stagione 2027, andando a spegnere sul nascere le voci che vedevano il pilota inglese avvicinarsi a Maranello in caso di partenza proprio del pilota spagnolo nel 2026 in direzione Audi. McLaren, quindi, non ha voluto farsi trovare impreparata con il suo pilota di riferimento (non ce ne voglia Oscar Piastri), andando a prolungare l’accordo che vedeva il nativo di Bristol sulla vettura color papaya fino a tutto il 2025. Ovviamente, assieme alla firma di Lando Norris, è arrivato anche un ritocco verso l’alto dello stipendio.

Il commento di Lando Norris dopo la firma: “È una bella sensazione sapere di poter restate nella squadra in cui sono cresciuto. La McLaren per me è una famiglia, è con questo team che ho esordito in Formula 1 ed il percorso fatto finora è stato emozionante. Ci sono stati alti e bassi, ma la scorsa stagione ha dimostrato la voglia di tornare a competere per le primissime posizioni. Il lavoro che Zak, Andrea e tutta la squadra hanno svolto nell’ultimo anno è stato incredibile, ho molta fiducia nelle possibilità di arrivare a lottare per la vittoria”.

Le dichiarazioni del team principal Andrea Stella: “Sono lieto di confermare il prolungamento della nostra partnership con Lando su base pluriennale. Ciò riflette l’impegno e la fiducia reciproca così come l’ambizione di voler tornare a vincere campionati. Da quando nel 2017 è arrivato in McLaren, Lando è cresciuto molto sia come pilota che come persona. Ci ha davvero impressionato la scorsa stagione, giocando un ruolo importante nei nostri progressi ed assicurandosi sette podi con molti giri fantastici. Accanto a Oscar, la nostra entusiasmante coppia di piloti svolgerà un ruolo determinante per riuscire a spostarci nelle posizioni di vertice”.

Le parole dell’amministratore delegato di McLaren, Zak Brown: “Sono felice di continuare il nostro rapporto con Lando ancora per molti anni. Negli ultimi sei abbiamo percorso insieme un viaggio fantastico, come fantastico è stato Lando, per qualità, impegno e voglia di spingere avanti la squadra. La scorsa stagione abbiamo visto il ruolo fondamentale giocato da Lando con un’impressionante rimonta in termini di risultati, e non vedo l’ora di continuare su questa spinta verso altri traguardi”.

Foto: LaPresse