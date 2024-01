F1, Frederic Vasseur: “Stiamo facendo passi avanti, ma in gara dobbiamo essere aggressivi”

Frederic Vasseur, il team principal della Ferrari, pensa al Mondiale di F1 2024. Il massimo dirigente in pista della scuderia di Maranello, intervistato da RacingNews365 si è espresso su diversi argomenti.

“C’è un gruppo di persone che lavora insieme per anni, e quando arrivi in ​​questo gruppo, devi capire come sta lavorando prima di intraprendere qualsiasi azione o decisione”, ha detto Vasseur.

“Il mio compito – poi ha aggiunto – è stato più quello di sostenere la squadra per essere più aggressivi, dobbiamo correre dei rischi ed essere ambiziosi e non avere paura di un incidente o qualcosa del genere. Penso che abbiamo fatto un passo avanti in questo senso”.

Infine, sulla direzione generale del Circus ha detto: “Non è necessario avere la F1 di qualche anno fa quando Ferrari, Red Bull e Mercedes erano in grado di entrare in Q2 con un set di medie in Q1. Questo è alle nostre spalle e non accadrà più. Devi essere sempre al limite e penso che questa cultura, quando la Red Bull si esibisce al limite ed è aggressiva su ogni singolo argomento, sia la direzione che dobbiamo prendere. In questo primo anno abbiamo fatto un buon passo in avanti”.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI

Leggi tutte le notizie di Formula 1 su OA Sport...