Equitazione, l’Italia avrà un binomio alle Olimpiadi nel salto ostacoli! Arriva il pass non nominale attraverso il ranking!

E’ stato aggiornato in maniera definitiva il ranking olimpico del salto ostacoli dell’equitazione: alla chiusura della graduatoria l‘Italia centra la qualificazione con un binomio ai Giochi di Parigi 2024. Sono due i pass individuali non nominali (massimo uno per Nazione) assegnati con la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023.

Termina in testa alla graduatoria Emanuele Camilli su Odense Odeveld con 1215 punti, davanti ad Emanuele Gaudiano su Chalou, secondo a quota con 1090: l’Italia può usufruire di un solo pass, ma legittima la conquista dello slot per i Giochi di Parigi 2024 con la presenza di altri quattro binomi tra la quinta e l’ottava posizione. Da sottolineare come Emanuele Gaudiano chiuda secondo, quinto e settimo con tre cavalli diversi.

Il terzo posto è appannaggio del lusitano Duarte Seabra su Dourados 2 con 942 punti: il secondo pass olimpico attraverso il ranking va dunque al Portogallo. Chiude invece al quarto posto il lussemburghese Victor Bettendorf su Mr. Tac, che si ferma a quota 700 e manca la qualificazione ai Giochi.

RANKING OLIMPICO DEFINITIVO GRUPPO B (TOP 8)

1 CAMILLI, Emanuele ODENSE ODEVELD ITA 1215

2 GAUDIANO, Emanuele CHALOU ITA 1090

3 SEABRA, Duarte DOURADOS 2 POR 942

4 BETTENDORF, Victor MR. TAC LUX 700

5 GAUDIANO, Emanuele NIKOLAJ DE MUSIC ITA 670

6 DE LUCA, Lorenzo DON VITO ITA 664

7 GAUDIANO, Emanuele CRACK BALOU ITA 567

8 CIRIESI, Francesca CAPE CORAL ITA 535

Foto: Pier Colombo

